Как перестать смеяться: Кадыров потребовал от еще двух мусульманских регионов наградить его сына

Представители администрации Рамзана Кадырова обратились к властям Кабардино-Балкарии и Адыгеи с просьбой наградить сына главы республики Адама, избившего в СИЗО Грозного Никиту Журавеля, которого обвиняют в сожжении Корана.

Кремль пока остается в стороне, не выражая явной поддержки инициативе Рамзана Кадырова.

Источники, близкие к администрации президента, выражают негодование по поводу награждения, считая его несогласованным и неприемлемым действием. Но кто же те источники будет спрашивать, если речь идет о героическом отпрыске Дондона.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/25917

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