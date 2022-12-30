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Как планировалось контрнаступление на Харьковщине и Херсонщине: реконструкция событий от The Washington Post

Как планировалось контрнаступление на Харьковщине и Херсонщине: реконструкция событий от The Washington Post

(https://www.washingtonpost.com/world/2022/12/29/ukraine-offensive-kharkiv-kherson-donetsk/)

▶️ Харьковское направление. Главное:

● операция планировалась с помощью 3D-карты как отвлекающий маневр для к/н на Херсон, но россияне перебросили на юг половину сил и Сырский убедил Зеленского ударить по-настоящему;

● акцент был на скорости прорыва и деморализации врага;

● за 5 дней контрнаступления ВСУ использовали всего 32,5 тыс. снарядов, при том, что летом россияне выстреливали больше за сутки. Сэкономить удалось благодаря разведданным;

● США не участвовали в планировании и узнали о ней на финальном этапе подготовки;

● оккупанты узнали, что Украина готовит на Харьковщине прорыв, но из-за бюрократии эта информация не попала к командованию.

▶️ Херсонское контрнаступление ВСУ отрабатывали в Германии:

● планировалось 2 параллельных операции: на Херсон и Мелитополь, чтобы разрезать фронт и взять ВС РФ в кольцо;

● на Западе провели десятки симуляций, оценили силы ВСУ и пришли к выводу, что миссия невыполнима. Украина согласилась;

● руководивший наступлением генерал Ковальчук допускал частичное разрушение дамбы на Каховской ГЭС, чтобы затопить российские переправы, но не допустить затопления сел. Ракеты HIMARS показали, что это возможно, но это был запасной план;

● ВСУ таки истощили запасы россиян, поэтому те отошли на левый берег, заминировал территорию, что спасло их от уничтожения во время ухода.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/30476

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