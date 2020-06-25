Как полиция проверяет соблюдение карантина в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

Полицейские совместно со специалистами Госпродпотребслужбы проверяют соблюдение карантинных правил в Харькове. По данным полиции, эту работу усилили после 22 июня, когда соответствующее решение приняла областная комиссия.

Как отметил главный специалист Госпродпотребслужбы Артем Пешков, во время проверок выявлен ряд нарушений.

В некоторых заведениях от посетителей вообще не требуют ношения масок, в некоторых отсутствуют дезинфицирующие средства, которые должны стоять на входе для обработки рук. Также выявлены продавцы, неправильно одевающие защитные маски или без очков, - заявил Пешков.

По словам старшего участкового офицера полиции Шевченковского отдела полиции Ивана Пшонки, рейды профилактические и нарушителей не штрафуют.

Профилактический рейд провели в парке отдыха "Акважур". Нарушений не выявлено: весь обслуживающий персонал и охрана находились в средствах индивидуальной защиты.

В полиции напомнили, что за нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы от 17 до 170 000 гривен или тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет.

Источник: sq.com.ua

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