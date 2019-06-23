Как россияне отреагировали на запрет Путина отдыхать в Грузии

Россияне отреагировали на экономический удар своего президента Владимира Путина по взбунтовавшейся Грузии совсем не так, как ему хотелось бы.

Указ Путина по Грузии вызвал небывалый ажиотаж у россиян, пишет «Диалог.UA».

21 июня в ответ на антироссийские бунты в Тбилиси Путин прибег к любимому методу — экономическому шантажу. Он подписал указ, которым запретил до 8 июля авиасообщение с Грузией, а также «рекомендовал» туроператорам не продавать туры в эту страну. Россияне в соцсетях активно обсуждают новость.

Прокомментировал его, среди прочих, известный оппозиционер Алексей Навальный. Он поинтересовался, «почему Путин наказывает русских за грузинские протесты?» тем, что лишает их качественного и недорогого отдыха.

«А также мне нравится вот это «Путин поручил вывезти всех наших туристов». Вот купили люди путевки. Пили вино, ели шашлык. А сейчас им: так срочно улетайте, больше самолётов не будет. Ну как можно так по-скотски поступать-то?» — возмутился оппозиционер. С ним согласились подписчики.

«Он рассматривает жителей России только как ресурс. Ресурс для доения или ресурс для шантажа других стран», — отмечают россияне.

«Россияне, а теперь подумайте: стоит ли жить в стране, где ваши планы на летний отдых одним росчерком пера может разрушить выживший из ума кремлевский старикашка?» — советуют в комментариях.

Некоторые отмечают, что это должно стать уроком для стран, которые все еще сотрудничают с РФ.

«Случай показывает, что экономические связи с Россией могут быть в любой момент использованы против партнера — как экономическая мина, или как способ давления. Поэтому жертвовать суверенитетом или достоинством ради их развития — путь совершенно тупиковый», — высказал мнение пользователь Сети.

Многие стебутся над мстительным указом Путина.

«Владимир Путин подписал указ, запрещающий в России изготовление шашлыков», — хохочут россияне.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»