Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:05
Просмотров: 160

Как россияне отреагировали на запрет Путина отдыхать в Грузии

Как россияне отреагировали на запрет Путина отдыхать в Грузии

Россияне отреагировали на экономический удар своего президента Владимира Путина по взбунтовавшейся Грузии совсем не так, как ему хотелось бы.

Указ Путина по Грузии вызвал небывалый ажиотаж у россиян, пишет «Диалог.UA».

21 июня в ответ на антироссийские бунты в Тбилиси Путин прибег к любимому методу — экономическому шантажу. Он подписал указ, которым запретил до 8 июля авиасообщение с Грузией, а также «рекомендовал» туроператорам не продавать туры в эту страну. Россияне в соцсетях активно обсуждают новость.

Прокомментировал его, среди прочих, известный оппозиционер Алексей Навальный. Он поинтересовался, «почему Путин наказывает русских за грузинские протесты?» тем, что лишает их качественного и недорогого отдыха.

«А также мне нравится вот это «Путин поручил вывезти всех наших туристов». Вот купили люди путевки. Пили вино, ели шашлык. А сейчас им: так срочно улетайте, больше самолётов не будет. Ну как можно так по-скотски поступать-то?» — возмутился оппозиционер. С ним согласились подписчики.

«Он рассматривает жителей России только как ресурс. Ресурс для доения или ресурс для шантажа других стран», — отмечают россияне.

«Россияне, а теперь подумайте: стоит ли жить в стране, где ваши планы на летний отдых одним росчерком пера может разрушить выживший из ума кремлевский старикашка?» — советуют в комментариях.

Некоторые отмечают, что это должно стать уроком для стран, которые все еще сотрудничают с РФ.

«Случай показывает, что экономические связи с Россией могут быть в любой момент использованы против партнера — как экономическая мина, или как способ давления. Поэтому жертвовать суверенитетом или достоинством ради их развития — путь совершенно тупиковый», — высказал мнение пользователь Сети.

Многие стебутся над мстительным указом Путина.

«Владимир Путин подписал указ, запрещающий в России изготовление шашлыков», — хохочут россияне.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харькове пикетировали Генконсульство России (ФОТО)
Сегодня 08:41    83
В Грузии оппозиция выдвинула требования к власти: подробности
22.06.2019 11:25    275
Розгон протестувальників «тітушками» та вирубка дерев: харківських активістів підтримав Європейський суд (ВІДЕО)
21.06.2019 07:46    182
Під Харківською міськрадою відбулися одразу три мітинги (ВІДЕО)
20.06.2019 07:57    201
В Харькове пикетировали Генконсульство России
20.06.2019 06:33    199
Студенты-медики ХНУ им. Каразина протестуют против нарушения законодательства Украины
18.06.2019 08:27    306
Из Грузии в Украину на президентском самолете вернулись все 10 детей семьи Сусляк
07.06.2019 15:12    327
Исследование: Бывшие офицеры КГБ и агенты российских спецслужб возвращаются в Грузию
07.06.2019 07:54    242
Правящая в России чекистская банда готова расстреливать народные акции протеста
03.06.2019 07:19    247
В Харькове прошла акция в поддержку пленных украинских моряков. ВИДЕО
29.05.2019 07:29    175
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 