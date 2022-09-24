Как всё будет? Станете вы обычным орком-оккупантом

Как всё будет!

Тем кто "да, не буду я воевать", "ну дадут нам автоматы и что ?", "как они нас заставят ?", "да я в первый день, в плен уйду", "да я их самих покрошу" и пр., рссказываю как всё будет.

Как бывает всегда со всеми и будем с вами.

И так, вы не сбежали, а со всеми этими мыслями, попали таки под мобилизацию. Все время сборов и переподготовки вы всё еще будете думать, что сбежите, сдадитесь в плен, расстреляете командира и пр.детскую чушь, что вы тут лепите. Эти фантазии даже помогут вам переносить все тяготы и лишения, "советского воина интернационалиста". Но там вы ничего не предпримете. Ну, а смысл ? Ничего плохого не делаем. Никого не убиваем, пока. Вот когда начнется, вот тогда...

После этого вас отправят к месту несения службы и 80% из вас встанут охранять какой-нибудь склад белья,в Белгороде или Днр. Возможно станете механиком водителем какой-нибудь, никуда не едущей хуйни, которая просто числится на балансе. Ну и т.д. Т.е. войны вы не увидите, за ваш счет просто высвободят контрактников, занятых сейчас этой хуетой. Соответственно вашим дерзким планам опять не суждено сбыться. Не будете же вы стрелять в этого веселого парня Славу из Курска, который волею судеб оказался вашим командиром на этой вашей идиотской службе.

Для большинства этим все и кончится. И вернетесь вы домой, так и не совершив ничего героического.

Но какая-то часть попадет и "на передок". Кто-то сразу, а кто-то после бельевого склада. Тут, как повезет. И вот там вы поймете, что сдаться в плен, чисто технически, не так просто, как вам казалось. А убивать "своих" ещё сложнее. Да и как-то бесперспективно, когда по вам лупят со всех сторон. В этот момент вы будете думать только о спасении своей жизни. Любой ценой. И будете убивать не тех, кто рядом, а тех, кто по вам стреляет.

Это горькая правда, но именно так это и работает. Работает во все времена.

Больше скажу, если удасться выжить, то в следущий раз вы уже будете мстить тем, кто прошлый раз вас так напугал. Мстить за свой страх, мстить, что они сломали ваш прекрасный план остаться человеком и мстить за убитого Сашу, котрый вас домашней колбасой угощал (как провез ?) и тоже тут оказался случайно.

И станете вы обычным орком - оккупантом.

Конец.

P.S. На каждом из этапов будут эксцессы и исключения. Но всё это на уровне погрешности и на общую картину не влияет.

Джерело: https://www.facebook.com/seth.klarity.7

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