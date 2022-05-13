Как выглядят Черкасские Тишки в Харьковской области после оккупации: ФОТО

Вооруженные силы Украины освободили поселок Черкасские Тишки в Харьковской области, находившийся более двух месяцев в оккупации. Фото освобожденного поселка опубликовали военные.

После обстрелов здесь разрушены дома, осталась брошенная оккупантами техника.

Справка SQ. В результате контрнаступления ВСУ освобожден населенных пунктов севернее и восточнее Харькова: это Безруки, Слатино и Прудянка (Дергачевский район), Русская Лозовая, Кутузовка, Верхняя Роганка, Слободское и Прилесное, Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога, Циркуны, Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак, а также Питомник.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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