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Как выглядит жизнь под санкциями длиной 40 лет в Иране

Как выглядит жизнь под санкциями длиной 40 лет в Иране

На графике приведён подушевой ВВП страны в реальной величине местной валюты.

(Здесь ещё надо отметить, что у Ирана в 1980-е была своя «СВО» - с Ираком, почти десятилетие).

На восстановление досанкционного уровня (конца 1970-х) без учёта вклада нефти у Ирана ушло 30 лет. С учётом нефти – подушевой ВВП не так и не достиг того уровня.

С точки зрения экономики – у Ирана полностью потеряны 40 лет жизни страны. (с) proeconomics

Но ситуация с Ираном была иной и не было такого мощного давления санкций, которое сейчас испытывает Россия. Так что потерянные 40 лет жизни могут стать для РФ розовой мечтой

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/24368

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