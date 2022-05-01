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Как выглядит Кутузовка Харьковской области после обстрелов и оккупации (ФОТО)

Как выглядит Кутузовка Харьковской области после обстрелов и оккупации (ФОТО)

Бойцы Вооруженных сил Украины освободили поселок Кутузовка в Харьковской области, находившийся более двух месяцев в оккупации. Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, жители Кутузовки встречали украинских бойцов со слезами на глазах.

По его словам, в поселке все разбитое и разграбленное. Люди в оккупации жили в ужасных условиях.

"Оккупанты выгоняли мирных жителей из собственных домов. Около сотни людей, большинство которых пожилые люди, дети, два месяца жили в холодных подвалах. Без света, газа и припасов товаров. Но не сломались и выстояли!" - рассказал Олег Синегубов.

Глава ХОВА добавил, что бойцы ВСУ продолжают освобождать населенные пункты Харьковской области от оккупации. В частности, украинские воины взяли под контроль Верхнюю Роганку, Слободское и Прилесное.

Напомним, 29 апреля в Харьковской области была освобождена Русская Лозовая. Как сообщили в Командовании сухопутных войск ВСУ, в настоящее время поселок полностью под контролем ВСУ. Именно из этого пригорода во времена оккупации враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова.

Как выглядит Кутузовка Харьковской области после обстрелов и оккупации (ФОТО)

Как выглядит Кутузовка Харьковской области после обстрелов и оккупации (ФОТО)

Как выглядит Кутузовка Харьковской области после обстрелов и оккупации (ФОТО)

Как выглядит Кутузовка Харьковской области после обстрелов и оккупации (ФОТО)

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

Новости портала «Весь Харьков»

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