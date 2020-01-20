Как выглядит Ocean Plaza внутри после потопа (фоторепортаж)

Возле ТЦ Оcean Plaza временно дежурит охрана от мародеров

Об этом сообщает корреспондент издания «Сегодня».

Проезжая часть разрыта, движение транспорта перекрыто. Рядом с ТЦ провалилась часть дороги. Картина напоминает сюжет фильма о конце света.

При этом на фото можно хорошо рассмотреть состояние старых труб, а также увидеть новые, которые привезли к месту прорыва.

Внутри ТЦ убирают помещения, а продавцы говорят, что это уже не первый прорыв за последние несколько лет.

Сейчас инкассаторы вывозят из ТЦ деньги, а продавцы выносят свой товар на улицу, вероятно, чтобы просушить.

Напомним, ЧП произошло вечером в понедельник, 13 января, — в районе Лыбедской рядом с ТРЦ Ocean Plaza прорвало теплотрассу, кипяток затопил нулевой этаж торгового центра. Пострадали люди и автомобили, оставленные на парковке. В одну из образовавшихся ям угодил автобус «Богдан» с пассажирами.

По информации пресс-службы ГСЧС Киева, количество пострадавших возросло до 10. Трем людям оказали помощь на месте, остальных госпитализировали. Из маршрутки, а также из рядом стоящего троллейбуса, оказавшихся в паровой завесе, эвакуировали 7 человек.

В сеть попали кадры, как посетители Ocean Plaza пытались выбить окна на первом этаже, чтобы спастись из затопленного кипятком ТРЦ.

Один из участников события поблагодарил в Фейсбуке спасателя, который на собственных плечах выносил людей из затопленного помещения. По словам Игоря Гона, он и еще четверо человек около часа спасались от кипятка, взобравшись на тумбочки. К тому времени вода поднялась на 5-10 см.

Городская власть прокомментировала инцидент и обещала компенсировать убытки водителям, чьи авто пострадали возле Ocean Plaza.

«Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки», – заявил представитель КГГА.

Источник: Новости Ю

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