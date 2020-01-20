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Как выглядит Ocean Plaza внутри после потопа (фоторепортаж)

Как выглядит Ocean Plaza внутри после потопа (фоторепортаж)

Возле ТЦ Оcean Plaza временно дежурит охрана от мародеров

Об этом сообщает корреспондент издания «Сегодня».

Проезжая часть разрыта, движение транспорта перекрыто. Рядом с ТЦ провалилась часть дороги. Картина напоминает сюжет фильма о конце света.

 

Как выглядит Ocean Plaza внутри после потопа (фоторепортаж)

Как выглядит Ocean Plaza внутри после потопа (фоторепортаж)

При этом на фото можно хорошо рассмотреть состояние старых труб, а также увидеть новые, которые привезли к месту прорыва.

Как выглядит Ocean Plaza внутри после потопа (фоторепортаж)

Как выглядит Ocean Plaza внутри после потопа (фоторепортаж)

Внутри ТЦ убирают помещения, а продавцы говорят, что это уже не первый прорыв за последние несколько лет.

Как выглядит Ocean Plaza внутри после потопа (фоторепортаж)

Как выглядит Ocean Plaza внутри после потопа (фоторепортаж)

Сейчас инкассаторы вывозят из ТЦ деньги, а продавцы выносят свой товар на улицу, вероятно, чтобы просушить.

Напомним, ЧП произошло вечером в понедельник, 13 января, — в районе Лыбедской рядом с ТРЦ Ocean Plaza прорвало теплотрассу, кипяток затопил нулевой этаж торгового центра. Пострадали люди и автомобили, оставленные на парковке. В одну из образовавшихся ям угодил автобус «Богдан» с пассажирами.

По информации пресс-службы ГСЧС Киева, количество пострадавших возросло до 10. Трем людям оказали помощь на месте, остальных госпитализировали. Из маршрутки, а также из рядом стоящего троллейбуса, оказавшихся в паровой завесе, эвакуировали 7 человек.

Как выглядит Ocean Plaza внутри после потопа (фоторепортаж)

В сеть попали кадры, как посетители Ocean Plaza пытались выбить окна на первом этаже, чтобы спастись из затопленного кипятком ТРЦ.

Один из участников события поблагодарил в Фейсбуке спасателя, который на собственных плечах выносил людей из затопленного помещения. По словам Игоря Гона, он и еще четверо человек около часа спасались от кипятка, взобравшись на тумбочки. К тому времени вода поднялась на 5-10 см.

Городская власть прокомментировала инцидент и обещала компенсировать убытки водителям, чьи авто пострадали возле Ocean Plaza.

«Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки», – заявил представитель КГГА.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: чп

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