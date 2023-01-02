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Какие изменения ждут украинцев в 2023 году

Какие изменения ждут украинцев в 2023 году

● Из-за полномасштабной войны в Украине в государственном бюджете на 2023 год не предусмотрено повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума;

● Цены на электроэнергию для бытовых потребителей не возрастут до 31 марта 2023 года;

● С 1 января назначать, начислять и выплачивать субсидии и льготы, выплаты по больничным, будет Пенсионный фонд;

● Нацбанк начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 грн образцов 2003-2007 годов;

● С 1 января "Новая почта" повысит тарифы на услуги;

● В 2023 году оформить выход на пенсию по возрасту в 60 лет смогут украинцы со стажем 30 лет, в 63 года – со стажем 20 лет, в 65 лет – 15 лет;

● С 1 января 2023 года будет продлено автоматическое начисление помощи на проживание для ВПЛ;

● С 1 января 2023 года в Украине стартует программа бесплатной замены лампочек старого образца на энергосберегающие LED-лампочки.

● Вступает в силу приказ Минфина, который вносит изменения в налоговое декларирование;

Джерело: https://t.me/vekha/56400

Новости портала «Весь Харьков»

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