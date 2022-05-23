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Какие важные решения приняла Верховная Рада, помимо продления военного положения и мобилизации на 90 дней
● Киев вышел из договора об увековечивании памяти героизма народов СНГ в ВОВ.
● Запретили символику «Z» и «V» с поправками президента. Символы можно использовать с легитимной целью и без признаков пропаганды российского нацистского тоталитарного режима.
● Запретили лекарства из России и Беларуси.
● Отменили различные соглашения с СНГ: денонсация соглашения между Украиной и РФ об избежании двойного налогообложения, о совместном аграрном рынке и борьбе с незаконной миграцией.
Источник: https://t.me/u_now/50095