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"Калибр" до недавних пор были самыми сложными целями для наших ПВО (ВІДЕО)

Калибр до недавних пор были самыми сложными целями для наших ПВО (ВІДЕО)

Вчера практически все российские площадки распространяли это видео - пуск 2-х КР "Калибр" из акватории Чёрного моря по территории Украины.

Вчера же эти 2 ракеты были сбиты ПВО Украины над Харьковской областью.

Отмечу, что КР "Калибр" до недавних пор были самыми сложными целями для наших ПВО. Однако опыт решает всё и сейчас алгоритмы их противодействию демонстрируют эффективность более 80%, а сегодня и вовсе 100%.

Таким образом, единственная, сложная цель для наших ПВО - это Х-47М. Единственная из колоссальной номенклатуры ракетного вооружения и то, даже это временно.

Джерело: facebook.com

Автор: Alexander Kovalenko

Новости портала «Весь Харьков»

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