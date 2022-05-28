Канцлер Австрії попередив путіна, що в Газпрому можуть забрати важливе сховище

Карл Негаммер попередив володимира путіна, що уряд Австрії забере в Газпрому велике підземне сховище в Гайдаху, якщо російський газовий монополіст його не використовуватиме.

Про це Негаммер заявив на пресконференції у Відні, передає кореспондент Укрінформу.

"Стосовно питання газу, то воно було порушене путіним - що всі поставки будуть повністю виконуватися. Я йому вказав на те, що якщо Газпром не використовуватиме сховище в Гайдаху, то втратить його, і воно буде передане в користування іншим постачальникам", - заявив Негаммер.

Як повідомляв Укрінформ, підземне газосховище в Гайдаху поблизу Зальцбурга є другим завбільшки у Центральній Європі. Воно може вмістити чверть річного запасу газу Австрії.

За даними австрійських ЗМІ, сховище, яке належить російській компанії Газпром, наразі порожнє. При цьому там має зберігатися стратегічний запас, необхідний Австрії у разі можливої ​​зупинки постачань газу.

Источник: ukrinform.ua

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