Кандидат у депутати Савченко планує проводити агітацію на підконтрольній бойовикам території

Савченко йде в народні депутати по 51 виборчому округу

Кандидат у народні депутати Надія Савченко по 51 виборчому округу планує проводити агітацію на підконтрольній бойовикам території Донецької області. У коментарі виданню «Новости Донбасса» вона розповіла, що очікує на всі необхідні перепустки.

«Округ не закінчується Зайцевим, Бахмутом, Пісками, Жованкою і «Майорськом» тут. Округ продовжується в Горлівці, округ продовжується на окупованій території. Я не дуже розумію, чому кандидати не прагнуть все ж таки отримати всі необхідні перепустки, як це зробила я, і їхати на ту територію та починати говорити з людьми… Так, я збираюся туди їхати. Я сподіваюся, що мені врешті-решт видадуть перепустку», – сказала Савченко.

Дострокові парламентські вибори заплановані на 21 липня.

У 2014 році Савченко стала народним депутатом, очоливши список партії «Батьківщина». На той час вона перебувала під арештом у Росії за звинуваченням у вбивстві двох журналістів у зоні збройного конфлікту на Донбасі.

Наразі українська влада звинувачує Савченко в підготовці терактів. Вона це заперечує.

Источник: radiosvoboda.org

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