Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:19
Просмотров: 194

Капитан сборной Норвегии по футболу может ослепнуть из-за взрыва пиротехники

Капитан сборной Норвегии по футболу может ослепнуть из-за взрыва пиротехники

Жуткие последствия празднования Нового года.

Капитан сборной Норвегии по футболу Омар Элабделаллауи, выступающий за турецкий футбольный клуб «Галатасарай» (Стамбул) отмечал Новый год в кругу семьи, закупив фейерверки.

Пиротехника взорвалась в руках у футболиста. 29-летний Элабделаллауи госпитализирован с многочисленными ранениями. У него обгорело лицо.

Есть угроза полной потери зрения.

Партнеры по "Галатасараю" и руководство турецкого клуба посетили Элабделаллауи в больнице. Он находится в сознании и может общаться. Но пока ничего не видит. из-за химических и термических ожогов глаз.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 