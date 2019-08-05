Капитан задержанного в Калининграде судна: «В РФ не действуют международные договоры»

Освобожденный капитан задержанного в России эстонского судна Roxen заявил, что в России не действуют международные конвенции и договоры.

Капитан задержанного в России судна Roxen Резо Киммель вернулся в Эстонию. Он находился под домашним арестом в Калининграде с начала мая, пишет Postimees.

«Тяжелее всего было находиться запертыми на судне в жаркую погоду, при 40 градусах. На сушу не выпускают, визу не дают. Ты как селедка в бочке, это было очень тяжело», — рассказал Киммель. По словам капитана судна, залог за судно был оплачен, однако капитана удерживали «по определенным причинам».

«Так им было надо. У них свои правила, у них не действуют международные конвенции и договоры, права человека. До этого сейчас еще очень далеко», — добавил Киммель.

26 июня власти России освободили задержанное около Калининграда судно Roxen. За освобождение судна заплатили залог в 720 тысяч евро. Прокуратура Калининградской области также предъявила гражданский иск капитану судна Roxen о возмещении ущерба от незаконной добычи рыбы в размере около 700 000 евро. Капитану разрешили покинуть Россию с условием, что в августе он должен вернуться в Калининград на заседание суда.

Судно Roxen принадлежит хаапсалуской фирме Morobell и ходит под финским флагом. 10 мая российские пограничники задержали Roxen по подозрению в нарушении правил рыболовства. ФСБ России сообщило, что что на борту судна было обнаружено свыше 7,5 тонны незаконно добытой рыбы, ущерб был предварительно оценен в 49 млн рублей. Экипаж судна полностью эстонский.

Источник: sprotyv.info

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