Карабах продолжает тлеть. Москва не выполняет своих обязательств. Турция выражает недовольство

Отношения Турции и России снова в напряженном состоянии. Москва задумалась об «ассиметричном ответе» Анкаре за появление на юге Кавказа, который считает зоной своих интересов, сообщает тelegram-канал «Генерал СВР», известный сливом инсайдерской информации из Кремля.

По данным ресурса, Путин якобы перед Новым годом взял на себя некое обязательство перед турецким президентом Эрдоганом, которое и не думал выполнять.

В Анкаре уже поняли, что не дождутся обещанного. Как итог там категорически отказывают в общении Кремлю.

«Путин… почему-то решил, что может валять дуракаа и изображать из себя Лукашенко. Такой вариант прогнозируемо не пройдет, и, несомненно, Эрдоган уже в ближайшее время покажет, насколько Путин ошибся в выбранной линии поведения», - пишет "Генерал СВР".

Авторы канала прогнозируют дальнейшее расширение влияния Турции на Кавказе и Средней Азии, а также в Украине. По данным ресурса, такая активность Анкары очень не нравится Кремлю, и в Кремле задумались над «ассиметричным ответом».

«Рассматриваются варианты. Шойгу, например, предлагает раздать жителям Нагорного Карабаха российское гражданство. «Гениальных» решений сложных проблем у этой власти хоть отбавляй», - иронизирует «Генерал СВР».

Стоит отметить, что слухи о массовой раздаче паспортов России в Нагорном Карабахе ранее запустили российские пропагандисты. Они уверяли, что это уже решенное дело, однако Москва на такой шаг не решилась, во всяком случае, пока.

Что касается Турции, то там очень недовольны поведением российских «миротворцев» в Нагорном Карабахе. Турецкие СМИ уже открыто пишут о том, что Москва поставляет армянам оружие и посылают Кремлю сигналы: прекратить открытую поддержку армян.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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