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Карантин: университет Каразина вводит смешанное обучение

Карантин: университет Каразина вводит смешанное обучение

Университет Каразина в Харькове определился с началом учебного года в условиях распространения COVID-19.

Занятия для вторых-четвертых и шестых курсов начнутся в университете с 1 сентября, первые курсы бакалавриата и магистратуры выйдут на учебу 28 сентября. Об этом сообщил проректор университета Антон Пантелеймонов, пишет "Суспільне".

По словам проректора, согласно приказу ректора, в университете будет смешанная форма обучения: аудиторная и дистанционная, с учетом уровня эпидбезопасности в Харькове.

"В приказе указано, что в аудитории может находиться не более 20 человек во время практических и лабораторных работ. Лекции 2-4 курсов будут проходить на 99,9% онлайн", - пояснил Пантелеймонов.

В отношении студентов первых курсов, особенно бакалавриата, то с ними планируют ознакомительные встречи небольшими группами с 15 сентября.

"Для первого курса бакалавриата, им сложно воспринимать лекции онлайн, поэтому их мы планируем собирать, организовывать отдельные лекционные дни и практические дни, очные встречи, не по 100-200 студентов, а немногочисленными группами до 20 студентов, и рассказывать, куда вступили и что такое университет, познакомиться со своим куратором и деканом", - сказал проректор.

Расписание занятий уже сформирован. Чтобы избежать скоплений, первые пары будут начинаться в 8:30, 9:00, 9:30. На входе будут измерять температуру.

По словам проректора, бесконтактные термометры, маски и антисептики университет уже закупил.

Источник: sq.com.ua

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