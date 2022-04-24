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Каразінський університет у Харкові, якби не...

Місто студентів. Вулиці та приміщення вишу заповнені молоддю. Мирне життя. Так би могло бути. Але 24 лютого розділило життя на до та після… "Ліхтарики". Такий артпроєкт презентували у виші.

"Ми пам’ятаємо, яким все було, спостерігаємо, яких ударів нам завдали, але вже плануємо, яким має стати, ще кращим! Ми обов’язково все відновимо і будемо й надалі здобувати цінні знання, дарувати надію на краще майбутнє, відкривати двері до Каразінського усім бажаючим. Зокрема і вступникам, які приєднаються до нашої родини вже цієї осені.

Наш університет постраждав, але головне, що цілі й живі наші люди. Частину корпусів зруйновано, але Каразінський не зруйнувати, вогонь знань не погасити. Бо Каразінський — це ти", - йдеться в тексті допису.

Каразінський університет у Харкові, якби не...

Каразінський університет у Харкові, якби не...

Каразінський університет у Харкові, якби не...

Каразінський університет у Харкові, якби не...

Каразінський університет у Харкові, якби не...

Каразінський університет у Харкові, якби не...

Каразінський університет у Харкові, якби не...

Каразінський університет у Харкові, якби не...

Каразінський університет у Харкові, якби не...

Каразінський університет у Харкові, якби не...

Источник: https://t.me/vekha/36855

Фото - Вікторія Якименко, малюнки - Ganna Sereda

Новости портала «Весь Харьков»

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