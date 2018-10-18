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Карельский чиновник, не считавший, что многие умирают, не дожив до пенсии, умер, не дожив до пенсии

Карельский чиновник, не считавший, что многие умирают, не дожив до пенсии, умер, не дожив до пенсии

Бывший мэр Петрозаводска и управляющий карельского отделения Пенсионного фонда России Николай Левин умер в возрасте 59 лет. Левин защищал пенсионную реформу и, по утверждению местного отделения «Единой России», не считал обоснованным аргумент о том, что многие россияне не смогут дожить до пенсии.

Левин умер во время командировки в Москву 12 октября в одном из аэропортов. Он возглавлял карельское отделение Пенсионного фонда с 2014 года.

Когда Дмитрий Медведев объявил о пенсионной реформе, Левин поддержал её. Он заявил, что преобразования назрели и привёл статистические данные о том, что после выхода на пенсию российские мужчины, в среднем, живут ещё около 19 лет, а женщины – больше 30.

Закон о повышении пенсионной реформе был принят в начале октября. Она начнется в 2019 году. Россиянки будут выходить на пенсию не в 55, а в 60 лет, а российские мужчины – не в 60, а в 65 лет. Сам Левин не дожил даже до «старого» пенсионного возраста. Друг чиновника Валерий Тольский объяснил его смерть тем, что он болезненно переживал общение с людьми, которым приходилось объяснять преимущества более позднего выхода на пенсию.

Во время обсуждения пенсионной реформы в Кирове в возрасте 53 лет умер депутат Александр Владимиров, который поддержал пенсионную реформу. Через месяц смерть настигла 63-летнего депутата Госдумы Александра Коровникова, который успел проголосовать за повышение пенсионного возраста в первом чтении законопроекта.

Источник: breakingmad.me

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