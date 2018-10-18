Карельский чиновник, не считавший, что многие умирают, не дожив до пенсии, умер, не дожив до пенсии

Бывший мэр Петрозаводска и управляющий карельского отделения Пенсионного фонда России Николай Левин умер в возрасте 59 лет. Левин защищал пенсионную реформу и, по утверждению местного отделения «Единой России», не считал обоснованным аргумент о том, что многие россияне не смогут дожить до пенсии.

Левин умер во время командировки в Москву 12 октября в одном из аэропортов. Он возглавлял карельское отделение Пенсионного фонда с 2014 года.

Когда Дмитрий Медведев объявил о пенсионной реформе, Левин поддержал её. Он заявил, что преобразования назрели и привёл статистические данные о том, что после выхода на пенсию российские мужчины, в среднем, живут ещё около 19 лет, а женщины – больше 30.

Закон о повышении пенсионной реформе был принят в начале октября. Она начнется в 2019 году. Россиянки будут выходить на пенсию не в 55, а в 60 лет, а российские мужчины – не в 60, а в 65 лет. Сам Левин не дожил даже до «старого» пенсионного возраста. Друг чиновника Валерий Тольский объяснил его смерть тем, что он болезненно переживал общение с людьми, которым приходилось объяснять преимущества более позднего выхода на пенсию.

Во время обсуждения пенсионной реформы в Кирове в возрасте 53 лет умер депутат Александр Владимиров, который поддержал пенсионную реформу. Через месяц смерть настигла 63-летнего депутата Госдумы Александра Коровникова, который успел проголосовать за повышение пенсионного возраста в первом чтении законопроекта.

Источник: breakingmad.me

Новости портала «Весь Харьков»