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Карго культ 2022

Карго культ 2022

ТАСС опубликовал видео из Грозного, где кадыровцы стоят с NLAW и Javelin без блоков наведения. Потешное войско собрало использованные тубусы, начистило их до блеска и выставило на всеобщее обозрение.

Кстати, такие тубусы ВСУ удачно приспособили в качестве летнего душа.

***

За 2022 на россии резко выросло число насильственных преступлений

На 26,1% больше, чем в прошлом году, зафиксировано преступлений с использованием огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых и взрывных устройств.

На юге России резко выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. На 17,2% — в Дагестане, на 20,9% — в Карачаево-Черкесии, на 35,9% — в Ингушетии, на 18,5% — в Крыму, на 21,6% — в Севастополе.

Это ещё только самое начало. Страну сотнями тысяч покидает работоспособное образованное население, а возвращаться будут ПТСР, вооружённые, с боевым опытом, и, что не маловажно, привыкшие к месячному доходу в 200 тысяч. Думаете, они пойдут горбатиться за те копейки, что их устраивали раньше? Дальше все будет намного хуже​«День рождения прошёл, поэтому не считается, заявили в АП»

Джерело: https://www.facebook.com/Chekalkin.Dmitriy

Новости портала «Весь Харьков»

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