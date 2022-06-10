Карпентер: Слово «нацист» у рф означає будь-якого українця, котрий не підтримує війну

Колишній президент рф дмитро медведєв своїми заявами про бажання знищити українців найбільш чітко сформулював справжню мету російської політики щодо України.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"Щоб зрозуміти справжні цілі росії в цьому конфлікті, достатньо подивитися на колишнього главу російської держави. Він заявив: "Я їх ненавиджу. Вони покидьки і виродки... І поки я живий, я буду робити все, щоб вони зникли". Дозвольте повторити: "Я буду робити все, щоб вони зникли". Ось так. Найбільш лаконічне формулювання російської політики, яке ми чули на сьогодні", - заявив Карпентер.

Американський дипломат додав, що наразі кремль намагається втілити той план, який чітко сформулював медведєв. "Мова, яку використовують представники росії, у тому числі й у цій Раді, чітко відповідає діям російських військ на місцях. Справді, слово "нацист" у російському офіційному мовленні просто означає будь-якого українця, який не підтримує війну росії проти України. Таким чином, "денацифікація" є синонімом зникнення громадян України, які не підтримують війну росії проти своєї країни. У буквальному сенсі", - заявив Карпентер.

На його переконання, кремль не зупиниться ні перед чим – "його бомбардування продовжують руйнувати школи, дитячі садки та лікарні".

Окремо американський посол розкритикував російську делегацію в ОБСЄ та її постійну брехню щодо війни в Україні, у тому числі заперечення звірств та воєнних злочинів, скоєних російськими військовими. "Тут усі знають, що і Буча, і Бородянка, і Маріуполь, і Херсон увійдуть в історію як місця немислимих воєнних злочинів. Усі в цій Раді розуміють, що російська делегація бреше настільки нахабно, що їхні претензії були б смішними, якби вони не були такими мерзенними", - заявив він.

За словами Карпентера, російський посол, напевно, вважає усіх учасників засідання Постради ОБСЄ дурнями, "якщо він очікує, що хтось купиться на його дешеву пропаганду про те, що українці якимось чином самі бомбардують власні міста, руйнують власні школи та лікарні та ґвалтують власне населення".

Як повідомлялося, колишній президент, а нині заступник голови радбезу рф дмитро медведєв зчинив істерику в соцмережах, пообіцявши знищити "покидьків та виродків", вочевидь маючи на увазі українців.

Источник: ukrinform.ua

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