Карта зафиксированных прилётов украинских БПЛА/ракет по территории рф за май
Всего - 21 зафиксированный прилёт, из них:
✔1 ВЧ космической разведки;
✔3 аэродрома;
✔13 предприятий связанных с ВПК (дополнительно 4 были атакованы повторно в течении месяца).
Акцент на химпром и производство БК.
Интересно, что сейчас четкая концентрация дипстрайков на военных объектах и ВПК. НПЗ и нефтебазы горят красиво, но бить по военным заводам, наверное, важнее. Правда, хорошо бы понимать, насколько эти удары влияют на производство.
Классификация украинских ударов по территории РФ (по месяцам):
Нефте-энерго сектор РФ за май атакам не подвергался.
Значительно выросли удары по ВПК РФ, а чаще всего по хим. промышленности.
Напомню, что 25 марта стороны договорились о полном запрете ударов по энергоструктуре (вероятно и нефтесектора) двух стран.
Джерело: https://t.me/oko_gora/15576