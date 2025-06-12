Карта зафиксированных прилётов украинских БПЛА/ракет по территории рф за май

Всего - 21 зафиксированный прилёт, из них:

✔1 ВЧ космической разведки;

✔3 аэродрома;

✔13 предприятий связанных с ВПК (дополнительно 4 были атакованы повторно в течении месяца).

Акцент на химпром и производство БК.

Интересно, что сейчас четкая концентрация дипстрайков на военных объектах и ВПК. НПЗ и нефтебазы горят красиво, но бить по военным заводам, наверное, важнее. Правда, хорошо бы понимать, насколько эти удары влияют на производство.

Классификация украинских ударов по территории РФ (по месяцам):

Нефте-энерго сектор РФ за май атакам не подвергался.

Значительно выросли удары по ВПК РФ, а чаще всего по хим. промышленности.

Напомню, что 25 марта стороны договорились о полном запрете ударов по энергоструктуре (вероятно и нефтесектора) двух стран.

Джерело: https://t.me/oko_gora/15576

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