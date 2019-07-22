Кастрюля вместо сейфа: в Кировоградской области члены УИК нашли оригинальное решение

В одном из сел Кировоградской области участковая избирательная комиссия в качестве сейфа на участке решила использовать кастрюлю.

Соответствующее фото на своей странице в Facebook обнародовал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

На фото видно, что на кастрюле написано "сейф" и он "опечатан".

По информации пользовательницы Facebook Валентины Стеценко, фото сделано на участке № 350666 (село Нагорное, Светловодского района).

Источник: prm.ua

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