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Кастрюля вместо сейфа: в Кировоградской области члены УИК нашли оригинальное решение
В одном из сел Кировоградской области участковая избирательная комиссия в качестве сейфа на участке решила использовать кастрюлю.
Соответствующее фото на своей странице в Facebook обнародовал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
На фото видно, что на кастрюле написано "сейф" и он "опечатан".
По информации пользовательницы Facebook Валентины Стеценко, фото сделано на участке № 350666 (село Нагорное, Светловодского района).
Источник: prm.ua
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