Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: дело будет рассматривать коллегия судей

В Чугуеве Харьковской области состоялось подготовительное заседание по делу о катастрофе Ан-26, в котором погибли 26 курсантов и офицеров Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба ( ХНУВС).

Сегодня, 28 января, Чугуевский городской суд удовлетворил ходатайство защиты одного из обвиняемых – бывшего командира воинской части А4104 Вячеслава Глазунова – о рассмотрении дела коллегией из трех судей, пишет Суспільне.

По словам прокурора в деле Павла Ефимовича, в делах по статьям, которым предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, обвиняемые вправе настаивать на коллегиальном рассмотрении, и прокуратура не имеет права возражать.

Также прокурор отметил, что ему неизвестно, достаточно ли в Чугуевском суде судей для формирования коллегии. Обвинение также не знает, планирует ли защита ходатайствовать об изменении подсудности.

Как пишет издание Новое Время, в судебном процессе участвуют более 50 человек. Обвиняемых шестеро:

бывший командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов ;бывший начальник ХНУПС, депутат Харьковского областного совета от Блока Светличной Александр Туринский ;бывший командир в/ч А4104 Вячеслав Глазунов ;бывший заместитель командира в/ч А4104 Александр Вовк ;бывший руководитель полетов в/ч А4104 Александр Жук ;заместитель командира в/ч А4104 по летной подготовке Роман Куценко .

Статус потерпевших имеют Министерство обороны Украины , единственный уцелевший курсант Вячеслав Золочевский, а также родственники погибших военнослужащих Ирина Кишеня, Елена Остапенко, Вита Ломова, Рима Мхавилла, Марина Козаченко, Елена Иванова, Виталина Ужик, Роман Андруй Богдан и Мария Ольхову, Евгений Донец, Олег Зыбюк, Александр Клевец, Ирина Клевец, Татьяна Микитченко, Эдуард Шеремет, Оксана Скочкова, Александр и Татьяна Корчовские, Вадим, Валентина и Виктория Олабины, Анжела Дудла, Андрей Померанцев, Ольга Аланас, Скоробогатьки, Виталий Студинский, Екатерина Хомякчук, Елена Крастева.

Интересы потерпевших представляют 14 адвокатов, а также юрист Минобороны Владимир Цицюра.

Самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины разбился вечером 25 сентября 2020 года в двух километрах от Чугуевского аэродрома во время захода на посадку.

На борту находились 27 человек: офицеры и курсанты ХНУПС, выполнявшие учебно-тренировочный полет. 26 из них погибли, выжил один курсант – Вячеслав Золочевский.

В правительственной комиссии заявили, что авария произошла из-за совокупности факторов, в частности, отсутствия контроля за организацией полетов, системных нарушений правил выполнения полетов и недостаточной профподготовки экипажа по действиям в особых ситуациях.

Основной причиной трагедии назвали незаконное разрешение руководителя полетов на аэродроме на взлеты самолетов конвейерным способом.

В январе 2022 года в суд был направлен обвинительный акт в отношении шести офицеров: им инкриминируют небрежное отношение к службе в условиях особого периода, нарушение правил полетов и эксплуатации самолетов. Если вину военных докажут в суде, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости