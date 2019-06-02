Катастрофа MH17: мировое сообщество в шоке от позиции Малайзии, выгораживающей Россию

Буквально намедни я писал о том, что премьер министр Малайзии Махатхира Мохаммада усомнился в результатах расследования относительно уничтожения рейса МН17 российским расчетом ЗРК над Донбассом в 2014 году, как тут же отреагировали на это вопиющее заявление Нидерланды!

https://allkharkov.ua/news/pro/premer-malaizii-v-dele-mh17-zaigral-po-notam-moskvy.html

Так, правительство Нидерландов не просит, а требует разъяснений относительно заявлений премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада, потребовавшего дополнительных доказательств от следственной комиссии относительно вины России в трагедии 2014 года.

Позиция малазийского премьер-министра Нидерландам, значительная часть граждан которых и стала жертвами этой трагедии, оказалась непонятна, поскольку, казалось бы, на международном уровне все точки над “i” были расставлены.

С другой стороны, позиция премьер-министра Малайзии понятна, тут и намерение страны приобрести по очень выгодной цене учебно-боевые самолеты Як-130, с 2014 года выпускаемые из-за санкций как кустарный ширпотреб, и всякого рода валютные махинации, давно уже привлекшие внимание Минфина США.

Но, в то же самое время, ВВС Малайзии напрямую завязаны на ВПК РФ, с их Су-30 и МиГ-29, в отличие от сухопутных войск, в которых значительная часть техники и оборудования европейского производства. Производства стран, граждане которых стали жертвам российской агрессии в 2014 году.

Тем не менее, если оперировать интересами, то, Малайзия пользуется патрульными судами Damen 1800, заказанными у Нидерландов, патрульными суднами класса «Первира», заказанными у Австралии, легкими самолетами CTRM Eagle ARV и транспортными средствами Volvo FMX, так же заказанными в Австралии – стране, граждане которой также стали жертвами российского реваншизма на украинском Донбассе.

Вот и возникает вопрос, в чьих интересах действует премьер Малайзии, с учетом того, что государства, являющиеся главными партнерами этой страны, выразили согласие с результатами расследования? Личный интерес на костях жертв трагедии и интересов целой страны? Как там, в Малайзии, смертная казнь еще в силе? Ведь тут и вправду, очевидно, госизменой попахивает.

Источник: sprotyv.info

Автор: Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

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