Катастрофические пожары в Сибири останавливают добычу нефти

Вследствие масштабных возгораний в сибирских лесах, крупнейшие российские нефтедобывающие компании начали прекращать буровые работы в регионе и срочно эвакуировать рабочих, сообщает Reuters.

Как отмечается, «Роснефть», «Газпромнефть» и другие компании в настоящее время пытаются сохранить сибирские месторождения работающими, в то время как лесные пожары охватывают всю территорию, хотя непосредственное влияние на добычу пока не ясно.

Как рассказал агентству источник в компании, которая обслуживает Куюмбинское нефтяное месторождение в Красноярском крае (разрабатывает «Роснефть»), по причине пожара на прошлой неделе там остановили все буровые работы. Задымление было настолько сильным, что мешало вертолетам эвакуировать рабочих.

«Временами видимость составляет около 20 метров … Дышать и работать невозможно. Мы были вынуждены остановить работы на несколько дней на прошлой неделе», – сообщил собеседник агентству и добавил, что о точном уровне падения добычи нефти ему неизвестно.

Представители «Роснефти» от комментариев отказались, но другой источник заверил агентство, что все меры по обеспечению безопасности сотрудников и нефтедобывающих мощностей компания приняла, а пожары на данный момент на общий уровень добычи не повлияли.

Компания «Роснефть», которая ежедневно добывает около 4,6 млн баррелей в сутки, ранее планировала повысить добычу втрое за счет разработки трех новых сибирских месторождений: упомянутого Куюмбинского, Тагульского и Российского.

Как отмечает Reuters, дым от сибирских пожаров, согласно сообщениям NASA, дошел уже не только до Дальнего Востока, но и до Аляски, и западного побережья Канады. После этой информации президент США Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину и предложил помощь в тушении огня, однако, Путин сказал, что примет предложение в случае необходимости. Впрочем, до сегодняшнего дня так этого и не сделал.

Источник: sprotyv.info

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