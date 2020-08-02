КАТЫНЬ-2. Польша согласилась с версией КЦ: Бомбы в самолет Качиньского заложили во время ремонта

Польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, наконец согласилась с версией Кавказ-Центра о том, что тротил, взрыв которого стал причиной крушения, в самолет заложили во время ремонта в России.

Напомним, что эта версия была озвучена Кавказ-Центром сразу же после русского теракта под Смоленском, когда стало известно, что самолет Качиньского Ту-154 ремонтировался в России. Позже КЦ вновь обращал внимание Польши на этот факт, в частности, в публикакции от 2013 года КАТЫНЬ-2. «Ремонт» Ту-154М в Самаре с самого начала до конца проводила тербанда ФСБ

Тогда эту версию КЦ никто всерьез не воспринял, как впрочем и публикации Кавказ-Центра на тему причастности Путина и его банды к массовому убийству польской военно-политической элиты с последующим добиванием выживших на земле спецгруппой ФСБ.

Материалы КЦ на тему русского теракта в подавляющем большинстве игнорировались, и в журналистских кругах считались маргинальными. Через 10 лет после массового убийства под Смоленском версия о причастности Путина и его банды к теракту осталась единственной из всех ранее публиковавшихся.

Напомним, что самолет Ту-154 Качиньского 10 апреля 2010 года был взорван в воздухе при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и 8 членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни, где в 1940 году были расстреляны тысячи польских военнопленных. Все находившиеся в самолете погибли. Выживших добила расстрельная команда на земле. (ВИДЕО добития выживших поляков, снятое Андреем Мендереем, который впоследствие был убит)

Первая польская комиссия, занявшаяся расследованием, была сформирована путинским агентом польшевиком Туском, тогда премьер-министром, под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера.

Эта комиссия повторила версию Москвы о том, что в крушении виноваты летчики, которые снизил самолет ниже дозволенного минимума, несмотря на густой туман. Также указывалось на «ошибки» российских диспетчеров смоленского аэропорта.

Тогда бывший министр обороны Польши Мацеревич обвинил прокуратуру Польши в том, что она прекрасно знает, что самолет был разрушен двумя взрывами, но скрывает это и позволяет следователям повторять версию русских.

Однако позже новые власти Польши отвергли выводы комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.

Новая комиссия под руководством Антони Мацеревича провела собственное расследование, которое опирается также на выводы авторитетных западных экспертов, изучивших материалы полученные с места крушения в специальных лабораториях. Эти материалы удалось получить, несмотря на то, что русские перепахали места падения самолета Качиньского, а сами обломки так до сих пор и не вернули Польше.

Комиссия Мацеревича ранее уже публиковала отчеты по крушению самолета и уже объявляла, что причиной падения были взрывы на борту.

В пятницу комиссии опубликовала новый отчет о проделанной за несколько лет работе. В этом отчете вновь утверждается, что причиной катастрофы стали два взрыва в левом крыле и центральной части самолета.

О взрывах говорит характер повреждений воздушного судна и разлет обломков, а также характер травм, полученных теми людьми, которые находились на борту, сообщают польские СМИ.

Так, многие тела были разорваны на части, 74% жертв полностью или частично лишены одежды, словно подверглись воздействию взрывной волны. 47% людей сильно обгорели. Наконец, многие тела были нашпигованы инородными предметами - осколками обшивки, стекла и даже стальных конструкций.

Согласно польской версии, первый взрыв разрушил левое крыло самолета. Затем сработала вторая бомба, заложенная рядом с так называемым «генеральским отсеком» в центральной части лайнера. Именно второй взрыв убил высокопоставленных пассажиров в этом отсеке.

Версию о катастрофе в результате столкновения с землей эксперты отмели. «Этому противоречит весь очень обширный доказательный материал и результаты очень большого количества экспериментов и анализов», - говорится в отчете. Там также утверждается, что российские следователи приняли меры к сокрытию истинных причин авиакатастрофы.

Комиссия указывает, что наличие следов взрывчатых веществ на борту - тротила, пентрита и RDX (гексогена) - подтвердили польская и британская лаборатории, где проводили исследования.

Отмечается, что следы взрывчатки обнаружили в пробах, взятых «с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 N 101 (самолет Качиньского) и Ту-154 N 102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году».

«В этом случае лаборатория в штате Орегон (США) выявила наличие тротила. Надо отметить, что это была часть, которую никто не раскручивал кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри нее», - утверждает комиссия.

О том, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, в Варшаве публично заявляют с 2016 года. Для поиска следов взрывчатых веществ проводились эксгумации тел погибших, в том числе Качиньского.

В Москве, между тем, как и в случае с уничтожением малазийского Боинга, нагло отрицают факт взрыва на борту Ту-154, называя выводы польской комиссии «иррациональными».

При этом русские до сих пор не возвращают обломки самолета Качиньского, каждый раз выдумывая разные предлоги и отговорки.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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