Кавказ просыпается...

На фоне так называемой "частичной мобилизации" на поверхность начинают всплывать некоторые факторы.

Источники, призванные по линии частичной мобилизации, сообщают, что мобилизованным не представляют ни каски, ни бронежилеты, ни амуницию, ни оружие: "воинам" приходится либо её закупать самостоятельно (вообще уникальная ситуация) на собственные средства, либо они будут направлены на фронт "с пустыми руками" (в оригинале - "с голой жо*ой")

Кое-как пытается себя спасти "военная элита" в лице подразделений спецслужб, откуда военные направляться не будут (пока не будут), что вызывает разногласия между этими "россиянами первого сорта" (в группу входят, например, дети и родственники чиновников, помимо всем известных аббревиатур) и "россиянами второго сорта".

Параллельно начинает вспыхивать Кавказ. Пока сложно сказать, что протестующие добьются успеха, но они могут запустить феномен "бунтов на окраинах империи".

Весь Кавказ - это люди, так или иначе с изуродованным Российской Империей (в любой ее исторической ипостаси) прошлым. Геноцид, депортации, дискриминация... История России кишит войнами на Кавказе, поэтому национально-освободительное движение в РФ может начаться только с этого региона.

И, что самое интересное, у Кавказа реально будет шанс, когда под волны мобилизации попадут представители, курирующие разгон митингов, а это произойдет во вторую или третью волну.

Кавказ пока проявляет готовность к выходу за грань того, что принято называть "цивилизованным протестом", а значит Кавказ имеет преимущество перед теми, кто грань партизанщины не был готов пересекать.

А это, в свою очередь, предопределяет хоть и не самую высокую, но вероятность прихода к власти на Кавказе национально-ориентированных лидеров, которые не просто помнят свою многострадальную историю, но готовы бороться за независимое будущее своего народа.

Для Кремля это катастрофа. Шанс на успех действительно далек от "гарантии победы", но каждый день войны, каждая новая мобилизованная группа, каждая новая "росгвардейская бухта", отправленная на фронт, будет наращивать шансы Кавказа на освобождение от "геноцидной метрополии".

А воевать на 2 фронта - с Украиной и с собственным народом - то ещё удовольствие. Гражданская война при экспансионистской войне - это конец, а купировать лавину внутренних недовольств РФ не в состоянии.

И любой, даже самый маленький, субъект, который провозгласит себя полностью автономным или даже независимым (по "праву самоопределения народов" из ООН: и, в отличие от "донбасят" и "лугандонцев", самостоятельные народы на Кавказе в наличии), запустит "домино", которое начнет разрушать федеративное устройство.

Кавказ просыпается...

Джерело: https://t.me/cynic2020/7501

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