«Казахстан наш»: как пропаганда РФ описывает ситуацию в стране

Достоверной информации о кризисе в Казахстане очень мало, что не мешает официальным российским лицам активно комментировать происходящее — в меру своих представлений о том, как устроен мир. Особенно отличаются депутаты и пропагандисты, которые давно считают государственность страны «выдуманной». Самые смелые суждения российских официальных лиц о ситуации в Казахстане, публикует «Новая газета».

Депутат-единоросс Олег Матвейчев заявил, что недовольные 40-летним правлением Назарбаева «должны страдать», а их жены должны быть изнасилованы. Правда вскоре удалил публикацию, сказав, что всегда резко реагирует на человеческое горе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем фейсбуке сравнила ввод войск ОДКБ в Казахстан со штурмом Капитолия в США в январе прошлого года:

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала «смешной» независимость стран бывшего СССР:

«Независимость, когда пара тысяч ушлепков, вооруженных камнями, прогоняют армию, захватывают аэропорты и арсеналы и за сутки превращают страну в такой бедлам, что страна вынуждена просить прямого военного вмешательства у тех самых, от кого она независима, — это очень смешная независимость.Это всех четырнадцати так или иначе касается».

5 января Симоньян предложила 6 условий, по которым Россия будет помогать Казахстану:

«Конечно, надо помочь. Обязательно надо помочь.

Но и некоторые условия надо поставить:

Крым — признать.

Кириллицу — вернуть.

Русский язык — второй государственный, как в Киргизии.

Оставить в покое русские школы и не врать начальнику, что и так так.

Выгнать антироссийские НКО.

Внятная братская внутренняя политика, исключающая игры с нациками».

Политический эксперт и экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек связал протесты в Казахстане с ИГИЛ (запрещенная в России организация. — Ред.) и турецким оппозиционером Гюленом:

«В организации беспорядков на территории Казахстана видны руки ИГИЛ*, это в их стиле — жестокие убийства и абсурдные требования. А вот в «штабах» заседают те казахи, которые прошли обучение в Турции в образовательных учреждениях Фетуллаха Гюлена — организатора переворота в Анкаре».

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о слабости казахской армии и добавил, что только Россия «спасет ситуацию»:

Казахская армия никогда не воевала, ее никогда не было. Казахской службы безопасности никогда не было вообще. Они очень слабые, они все разбегутся моментально. Полиция — то же самое. <…> Только русская армия спасет ситуацию».

Депутат Госдумы от Дагестана Бийсултан Хамзаев заявил, что страны Центральной Азии — это русские земли, и высказался за присоединение Казахстана к России:

«Центральная Азия — это русская земля! В Сети идет обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной — Россией».

Подобные заявления вынудили коллег Хамзаева открещиваться от таких планов. Вскоре единоросс Петр Толстой выступил с обращением:

«Сожалею о заявлении моего коллеги депутата Бийсултана Хамзаева. Конечно, это только его личное мнение и ничего общего ни с позицией «Единой России», ни с позицией фракции в Государственной Думе такие предложения не имеют. А с учетом трагедии с многочисленными жертвами, по меньшей мере, неуместны и вредны».

При этом еще в 2020 году два депутата Госдумы Вячеслав Никонов и Евгений Федоров называли территорию Казахстана большим подарком «со стороны России и СССР».

«Казахстана просто не существовало», — сказал Никонов, добавив, что «Северный Казахстан вообще не был заселен». «Они существовали, но гораздо южнее. И собственно территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза».

Федоров, в свою очередь, заявил: «Россия должна потребовать, раз вы не признаете это подарком, тогда отдайте. Потому что вы взяли незаконно. Потому что в 90-м году был принят закон, подробно прописанный, за который голосовали в Казахстане, конституционный закон Советского Союза. Там много что нарушено».

Уже в разгар нынешнего кризиса в Алматы Евгений Федоров еще раз высказался о ситуации в Казахстане:

«Ситуация прояснилась! Похоже, Токаев вступил в антироссийский заговор с США!»

Поиски тлетворного западного влияния на Казахстан вообще стали популярным развлечением среди представителей российского истеблишмента. В частности, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил:

«Очевидно, что правительство [Казахстана] упустило ситуацию и потеряло время, не просчитав совершенно логичную реакцию людей на повышение цен. Другое дело, что теперь эту реакцию кто-то может попытаться «оседлать» и использовать в своих целях, «качнув» ее дальше, — все это нам знакомо, известно и понятно».

Киселева поддержал депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков:

«Казахстан интересует западные спецслужбы и правительства как страна, которая может влиять на судьбы Китая и России, которые Вашингтон в своих документах называет двумя главными оппонентами в XXI веке».

Депутат-единоросс и постоянный гость ТВ-шоу Константин Затулин в эфире «Прекрасной России бу-бу-бу» на RT сказал, что войска ОДКБ введены не для подавления протестов, а лишь для демонстрации поддержки Токаева:

«Они не предполагают участие в непосредственном подавлении выступлений. Их роль состоит в том, чтобы взять под охрану объекты. Они введены в таком количестве исключительно для того, чтобы продемонстрировать, что страны ОДКБ, и прежде всего Россия, — на стороне стабилизации в Казахстане и что в этих условиях они поддерживают действующего президента республики, а это господин Токаев. И в общем-то, господин Токаев в этом нуждается — чтобы его поддержали перед всем миром и перед всем Казахстаном».

Источник: sprotyv.info

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