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Казахстанський банк допомагає громадянам Росії обходити санкції

Казахстанський банк допомагає громадянам Росії обходити санкції

Банк Altyn Bank, головним акціонером якого є China CITIC Bank Corporation Limited, дозволяє росіянам дистанційно оформлювати віртуальні картки платіжних систем Visa та Mastercard в обхід санкціям.

Про це повідомляє проєкт Схеми (Радіо Свобода та UA:Перший).

Банк не лише дозволяє дистанційно оформлювати віртуальні картки Visa та Mastercard, а замовляти пластикові картки кур’єрською доставкою. У банку журналістам підтвердили, що для росіян "цифрову карту можна відкрити моментально", та зауважили можливість доставки "пластику" кур’єром.

Згодом у Altyn Bank повідомили, що "нерезиденти Казахстану мають можливість дистанційно стати клієнтами банку". Для цього треба мати індивідуальний ідентифікаційний номер Казахстану, мобільний номер посвідчення особи.

При цьому оформити казахський ІПН можна онлайн через проєкт цифрового банку "Altyn-i". На сайті вказано, що відповідь можна отримати впродовж одного робочого дня.

Altyn Bank – комерційний банк із центральним офісом в місті Алмати, Казахстан. Відповідно до інформації на сайті, акціонерами банку є China CITIC Bank Corporation Limited (50,1%), китайська компанія China Shuangwei Investment Co., Ltd. (9,9%) і AO "Народний Банк Казахстану" (40,0%).

"Схеми" надіслали запит до Altyn Bank із проханням про коментар і чекають на відповідь.

Источник: epravda.com.ua

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