«Казнь» бежавшего от «ЧВК Вагнера» заключенного - предельной жестокости ИПСО

На фоне казни Евгения Нужина боевиками ЧВК "Вагнер" совершенно неожиданно из ларца выпрыгнул основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, который обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой объяснить Нужин оказался в руках россиян.

По мнению Осечкина, как "правозащитника", Украина отказалась от программы обеспечения безопасности сдавшимся в плен, результатом чего и стали такие последствия.

Что же, раз этот "правозащитник" решил поговорить "на тему" то...

Прежде всего, хочу отметить, что история с Евгением Нужиным, который, судя по его страничкам в социальных сетях, был прожжённым украинофобом, заслуживает изучения. Но, предварительно, можно говорить об обмене пленными.

Когда военнослужащий попадает в плен, ему обеспечивают права согласно Женевской конвенции о военнопленных, но он, так или иначе будет в будущем обменен. Украина обеспечила Нужину все его права в рамках конвенций. Осечкину, как "правозащитнику" этого ли не знать?

Далее - относительно того, что Нужин говорил в плену. Не знаю, в курсе Владимир Осечкин, как "правозащитник" или нет, но военнослужащих информируют, что при попадании в плен, говорите на камеру всё, что хочет пленитель. Не сопротивляться.

Военнослужащие ВСУ аналогично имели такие указания, чтобы в меньшей степени подвергаться пыткам. А потому, всё, что наши военные говорят российским пропагандистам - это пропускается мимо ушей. Это реалии плена. И об этом знают, что у нас, что у россиян.

То есть, всё то, что говорил Нужин на камеру, никто с российской стороны по логике вещей на веру принимать не должен был. Особенно с учётом того, что в социальных сетях он только и мечтал об убийстве украинцев.

Таким образом, Нужин был не более чем обычным пленным в обычном круговороте пленных, со всеми рутинными сопутствующими. Но, внезапно, именно его решили казнить как некоего предателя.

Причём не просто казнить, а вынарядить его в камуфляж ВСУ и придумать некую шпионскую историю с похищением прямо в центре Киева! Мол, смотрите, какие у нас длинные руки! Захотим - и самого Зеленского выкрадем!

И на этом фоне, демонстрации "всемогущества" ЧВК "Вагнер", в котором предательства не прощают, нарисовывается ещё и "правозащитник", которые с претензиями обращается напрямую к Владимиру Зеленскому.

И на фоне всего вышеизложенного у меня возникает смутное подозрение, что весь этот кровавый спектакль, это предельной жестокости ИПСО, призванная, с одной стороны показать могущество Пригожина, а с другой дискредитировать Зеленского.

В общем, даже сутки после казни не прошли, а интересные персонажи уже вылазят, под не менее интересном освещением. Хотя, срез между военным преступником и общественным деятелем в россии был слабо заметен в тусклом свете аффилированности.

Джерело: https://t.me/agentstvonews/1825

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