Кібератака на органи держвлади, яка сталася у ніч на 14 січня, спланована і проведена спецслужбами держави-агресора, - Денис Монастирський

Кібератака на органи державної влади, яка сталася у ніч на 14 січня, була спланована і проведена спецслужбами держави-агресора. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі одного з телеканалів.

«Кібератака, яка сталася в ніч з 13-го на 14 січня, була однією з найбільших за останні декілька років. Вона була спрямована на 70 державних установ і державних органів. Це фактично свідчить про те, що ця атака була масовою, скоординованою і, як стверджують наші фахівці з кіберполіції, СБУ та Держспецзв’язку - не була спрямована на шифрування даних для подальшого продажу, а саме на знищення цих даних. Саме тому ми можемо стверджувати, що ця кібератака була здійснена спецслужбами нашого сусіда, держави-агресора», – сказав Денис Монастирський.

Очільник МВС України поінформував, що це вже не перша кібератака, яка здійснювалася на державні органи та установи. Міністр підтвердив, що портал «Дія» в нормі і зламати його не вдалося.

«Щодо кібератаки на державний портал «Дія» можу стверджувати, що дані не постраждали. Такі висновки надали наші спеціалісти з кіберполіції. Вони провели аналіз даних, які начебто пропонувалися з порталу «Дія». Це виявилися зовсім інші дані і це не було зливом інформації. Дана інформація вже була відома, пропонувалася і продавалася ще до 2019 року, тому нічого нового в руки зловмисники не отримали», – зазначив Міністр внутрішніх справ.

Денис Монастирський наголосив, що «Дія» – це портал, який дає доступ до інших державних ресурсів, які самі по собі мають системний комплекс захисту інформації. Наразі інформації про осіб нічого не загрожує.

«Набагато більше людям загрожує особиста недбалість, коли зловмисники можуть підгледіти PIN-код, дату випуску карти, секретний код, або телефоном виманюють дані для зняття коштів з карток українців. На жаль, за останній рік – це сотні мільйонів гривень, які були вилучені саме таким шляхом», – сказав очільник МВС.

Крім цього, Міністр розповів про типові шахрайські схеми, а саме – сайти, де пропонуються товари, яких просто не існує в реальності.

«Громадяни переказують кошти на рахунок, після чого шахраї обривають з ними зв’язок і вони звертаються до кіберполіції. Ми, звичайно, викриваємо всі сайти, вимагаємо їх закриття, але вони з’являються знову і знову. Тому, в першу чергу, українцям необхідно бути обережними з передачею особистих даних і елементарно виконувати дії, які захистять від більшості небезпек, що можуть очікувати у кіберпросторі.

Нагадаємо, інформація про витік даних із порталу "Дія" не відповідає дійсності.

Крім цього, кіберполіція, Держспецзв’язку та СБУ разом із міжнародними експертами встановлюють джерела походження кібератак на державні вебсайти.

Источник: kmu.gov.ua

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