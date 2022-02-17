Кібератака за мільйони доларів: за нападом може стояти РФ

У вівторок, 15 лютого на українські банки та державні сайти здійснили DDoS атаку, що коштувала зловмисникам мільйонів доларів – за нею може стояти РФ.

Про це відомо зі спільного брифінґу Держспецзв’язку та залучених відомств у середу, 16 лютого.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав цю кібератаку "найбільшою в історії України DDoS-атакою" на банківський сектор та державні сайти. Ключовою метою представники влади назвали дестабілізацію в Україні та поширення паніки.

DDoS-атака – мережевий кібернапад, що здійснюється одночасно з великої кількості пристроїв, аби перевантажити сервери кількістю запитів і зробити сайт недоступним.

Як повідомили у Мінцифри та Держспецзв’язку, всі органи швидко відреагували, тож зловмисникам не вдалося досягнути цілі, банківська система була швидко відновлена.

Заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора повідомив, що спершу з’явилися перебої у роботі банківських сервісів перебої, ближче до вечора – сайтів органів державної влади (Збройних Сил, Міноборони та інших).

Водночас, зазначив Жора, низку сайтів вимкнули примусово, аби локалізувати кібератаку і запобігти її поширенню.

Вартість такої кібератаки сягає мільйонів доларів, а вектори були організовані з різних країн, розповів Федоров.

Начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк розповів, що один хакер чи група хакерів не могли б собі дозволити таку суму. Такі атаки проводять держави, їхні спецслужби чи підконтрольні злочинні об'єднання.

"Єдина країна яка зацікавлена в таких іміджевих ударах по нашій державі – це, на жаль, Росія", – додав він.

Крім того, зазанчили в СБУ, було точно зафіксовано сліди іноземних спецслужб, а також є ознаки схожості атак з січневими кібератаками на державні сайти.

"Спосіб інший, але схожість інфраструктури вказує на те, що вони можуть бути пов’язані", – заявив він.

Нагадуємо:

Українці у середу почали повідомляти про масові збої у роботуісайтів Приватбанку та Ощадбанку, уряд заявив про кібератаку. Згодом стало відомо, що атакували також "Дію".

Ощадбанк заявив, що зазнав кібератаки та працює над відновленням систем, а Приватбанк – що на 20:00 відновив системи.

Нещодавно на Україну здійснили ще одну масовану кібератаку. Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія" тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською.

Міністерство цифрової трансформації заявило, що за кібератакою на Україну стоїть Росія, а її метою є залякування громадян нашої держави і дестабілізація всередині країни.

Источник: epravda.com.ua

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