Кіберполіція вирішила нагадати українцям, як не стати жертвою хакерів під час користування безкоштовним публічним Wi-Fi

Кіберполіція України розмістила на офіційній сторінці в соцмережі Facebook перелік порад, які допоможуть запобігти перехопленню трафіку під час користування безкоштовним публічним Wi-Fi.

«Чи замислювалися ви, що за «безкоштовні» мегабайти громадської мережі Wi-Fi, ви розплачуєтеся своєю конфіденційною інформацією?

Хакер перебуваючи в одній мережі з вами, може перехопити весь трафік.

Усі ваші платіжні дані, паролі та повідомлення може отримати зловмисник, коли ви використовуєте публічний Wi-Fi» — зазначили в Кіберполіції України.

Саме тому у публічних Wi-Fi мережах кіберполіцейські радять дотримуватися наступних порад:

● надавайте перевагу інтернету від мобільного оператора перед загальнодоступною мережею Wi-Fi;

● вмикайте VPN — це найкращий захист від крадіжки даних при використанні публічного Wi-Fi;

● не здійснюйте банківські операції, коли підключені до загальнодоступної мережі;

● вимкніть опцію загального доступу до файлів;

● забороніть виявлення свого девайсу іншими користувачами мережі;

● вимкніть опцію автоматичного підключення до відкритої мережі.

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Источник: itc.ua

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