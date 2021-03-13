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Кіберполіція вирішила нагадати українцям, як не стати жертвою хакерів під час користування безкоштовним публічним Wi-Fi

Кіберполіція вирішила нагадати українцям, як не стати жертвою хакерів під час користування безкоштовним публічним Wi-Fi

Кіберполіція України розмістила на офіційній сторінці в соцмережі Facebook перелік порад, які допоможуть запобігти перехопленню трафіку під час користування безкоштовним публічним Wi-Fi.

«Чи замислювалися ви, що за «безкоштовні» мегабайти громадської мережі Wi-Fi, ви розплачуєтеся своєю конфіденційною інформацією?

Хакер перебуваючи в одній мережі з вами, може перехопити весь трафік.

Усі ваші платіжні дані, паролі та повідомлення може отримати зловмисник, коли ви використовуєте публічний Wi-Fi» — зазначили в Кіберполіції України.

Саме тому у публічних Wi-Fi мережах кіберполіцейські радять дотримуватися наступних порад:

● надавайте перевагу інтернету від мобільного оператора перед загальнодоступною мережею Wi-Fi;

● вмикайте VPN — це найкращий захист від крадіжки даних при використанні публічного Wi-Fi;

● не здійснюйте банківські операції, коли підключені до загальнодоступної мережі;

● вимкніть опцію загального доступу до файлів;

● забороніть виявлення свого девайсу іншими користувачами мережі;

● вимкніть опцію автоматичного підключення до відкритої мережі.

Раніше Міністерство цифровий трансформації України поповнило бібліотеку платформи «Дія. Цифрова освіта» освітнім серіалом «Кіберняні», присвяченим питанням кібербезпеки. https://itc.ua/news/kibernyani-minczifry-vypustilo-novyj-obrazovatelnyj-serial-o-kiberbezopasnosti/

Источник: itc.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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