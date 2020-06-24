Кернес: "Был наказан посетитель парка Шевченко, потому как вел себя недостойно"

Сегодня, 24 июня, на сессии горсовета депутаты обратились к Геннадию Кернесу по поводу произвола охраны в парке Шевченко. Мэр сказал, что горожане часто разрушают то, что город строит для них, мусорят и так далее. Так что это палка в двух концах, сказал городской голова.

«Был наказан посетитель парка Шевченко, потому как вел себя недостойно и недостойно вели себя охранники», - именно так высказался Кернес об избиении мужчины в городском саду Шевченко.

Агентство Телевидения Новости