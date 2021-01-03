Кернес не принял присягу, выборы назначает горизбирком – экс-заместитель главы ЦИК

Андрей Магера считает, что выборы нужно назначить повторно решением Харьковской городской избирательной комиссии.

Покойный Г. Кернес не принес присягу на заседании Харьковского городского совета, а потому не получил полномочия Харьковского городского головы. Такое мнение высказал экс-заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера в Facebook.

“Должны быть назначены, по-первых, не внеочередные выборы, а повторные выборы Харьковского городского головы. Во-вторых, не Верховной Радой Украины, а Харьковской городской избирательной комиссией”, – написал Магера.

Кроме того, Магера считает, что в этом случае финансировать проведение выборов должен горсовет, а не государство. Сами выборы должны пройти раньше 28 марта.

“Центральная избирательная комиссия как государственный орган, осуществляющий контроль за соблюдением избирательного законодательства на всей территории Украины, в том числе – в городе Харькове, должен обратить внимание на бездействие Харьковской городской избирательной комиссии, которое началось 28 декабря 2020, и принять по собственной инициативе соответствующие меры реагирования”, – считает экс-заместитель главы ЦИК.

Напомним, что на 1 сессии горсовета 8 созыва глава Харьковской городской избирательной комиссии Ольга Мозговая на сессии городского совета заявила, что вновь избранный мэром Геннадий Кернес по закону принимать присягу не должен.

“Присягу принимает только то лицо, которое впервые было избрано на должность сельского, поселкового или городского головы”, – разъяснила Ольга Мозговая.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

Новости портала «Весь Харьков»