КГБ Беларуси распространял фейки про капитуляцию Украины

КГБ Беларуси распространял дезинформацию о капитуляции Украины на польском и английском языках. Об этом стало известно из отчета о враждебных действиях в сети за первый квартал 2022 года, который опубликовала компания META, материнская организация Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus.

Один из кейсов посвящен действиям сети влияния, которую администрация площадки связывает с белорусским КГБ.

В отчете отмечается, что связанные с правительством субъекты из России и Беларуси занимаются кибершпионажем и тайными операциями влияния в Интернете. Эта деятельность включала интерес к украинской телекоммуникационной отрасли, глобальному и украинскому оборонному и энергетическому секторам, техническим платформам, а также журналистам и активистам в Украине, России и за рубежом, пишет Reform.by.

«Эти операции, похоже, активизировались незадолго до вторжения русских», — сообщают авторы доклада.

Они приводят пример того, как сеть влияния (coordinated inauthentic behavior — CIB), связанная с белорусским КГБ, неожиданно начала публиковать на польском и английском языках сообщения о капитуляции украинских войск без боя и бегстве национальных лидеров из страны 24 февраля, в день, когда Россия начала войну против Украины.

Ранее субъект угрозы в основном специализировался на обвинении Польши в «жестоком обращении с мигрантами» с Ближнего Востока. О его активности META сообщала в своем отчете в конце ноября 2021 года.

Та же сеть, подконтрольная спецслужбам Беларуси, попыталась продвигать акцию протеста в Варшаве против польского правительства 14 марта. META отключила аккаунт и мероприятие в тот же день.

Источник: bel-news.by

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