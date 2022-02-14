Кибератаки на Украину со стороны России участились в три раза

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Демедюк в пятницу заявил, что количество кибератак из России увеличилось в три раза с ноября прошлого года.

«Теперь они [кибератаки] более опасны, потому что нацелены на критическую инфраструктуру, в том числе в финансовом и энергетическом секторах», — сказал Демедюк в интервью агентству «Ассошиэйтед Пресс».

По словам украинских официальных лиц, около 70 национальных и региональных правительственных вебсайтов подверглись атаке 14 января. Критическая инфраструктура при этом не пострадала, а персональные данные не были похищены.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что предварительные результаты расследования указывают на причастность к атакам «хакерских групп, связанных с российскими спецслужбами».

Демедюк сказал, что, по его мнению, такие «демонстративные» атаки проводятся «с целью оказания психологического и информационного давления» на население Украины.

Напомним, что на Россию возложена ответственность за ряд киберопераций против Украины, включая взлом системы голосования перед выборами 2014 года и атаки на энергосистему страны в 2015 и 2016 годах. В 2017 году российские хакеры провели одну из самых серьезных кибератак с помощью вируса NotPetya. Вирус был нацелен на украинские предприятия и причинил общий ущерб на сумму более 10 миллиардов долларов США.

Москва отрицает причастность к кибератакам на Украину.

Источник: internetua.com

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