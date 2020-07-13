КИБЕРВОЙНА. Германия призвала ЕС ввести санкции против России за кибертерроризм

Правительство ФРГ считает, что к атаке на бундестаг 5 лет назад была причастна военная разведслужба России. Введение санкций против Москвы стало бы первым случаем применения санкционного режима ЕС за кибератаки.

Правительство Германии еще в начале июня предложило странам-членам ЕС совместно ввести санкции против России за масштабную кибератаку на германский бундестаг 5 лет назад, однако решение по этому вопросу пока не принято, сообщило агентство dpa со ссылкой на копию официального ответа правительства на так называемый малый запрос фракции Левой партии в парламенте ФРГ.

Правительство ФРГ полагает, что к кибератаке на бундестаг причастна банда ГРУ. Федеральная прокуратура ФРГ 5 мая выдала ордер на арест гражданина России Дмитрия Бадина, который «в качестве члена хакерской группы АРТ28 руководил кибератакой на германский бундестаг в апреле-мае 2015 года». Полученные в результате атаки документы были выложены на сайт проекта Лубянки Wikileaks.

Американские власти также подозревают Бадина в атаках на серверы всемирного антидопингового агентства WADA и штаба Демократической партии США. По оперативным данным он состоит в банде ГРУ - в/ч 26165, расположенной на Комсомольском проспекте в Москве.

Она известна тем, что в неё входят криптографы и специалисты по компьютерной безопасности. В советское время эта войсковая часть занималась дешифровкой и криптоанализом перехваченных сообщений для 6-го управления ГРУ, занимавшегося радиотехнической разведкой.

Прокуратура Германии связывает Бадина с кибербандой ГРУ Fancу Bear. Немецким спецслужбам удалось выявить личность ещё одного киберпреступника, причастного к атаке на Бундестаг, но не удалось собрать достаточного количества формальных доказательств, чтобы выписать ордер на его арест. Его имя не раскрывается.

Хакерская атака на Бундестаг продолжалась с 30 апреля по 20 мая 2015 года. В результате русские получили доступ к не менее чем 16 гигабайтам данных, в том числе — к масштабному архиву переписки депутатов немецкого парламента.

Переписка штаба Демократической партии США и WADA так же попала на Wikileaks.

Если страны ЕС примут предложение Германии, это станет первым случаем применения санкционного режима ЕС за кибератаки - законодательства, принятого еще в 2017 году.

В официальном ответе на запрос фракции Левой партии говорится, что «федеральное правительство обосновало предложение о введении санкций в рамках ЕС материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников».

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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