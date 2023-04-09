Киев раскритиковал Ватикан за совместное участие молодых людей из Украины и РФ в пасхальном шествии

Молодые люди из двух стран в Страстную пятницу зачитали послания миру в Риме. "Совместное участие украинца и россиянина искажает действительность, в которую Россия погрузила украинцев, осуществляя против них геноцид", - написал представитель МЗС Украины Олег Николенко в Facebook.

По его мнению, это равносильно "попыткам поставить знак равенства между Украиной, которая страдает, и Россией, которая наносит страдания". "Примирение может наступить только после украинской победы, наказания всех российских преступников, покаяния за причиненные страдания и просьбы прощения перед украинцами", - подчеркнул Николенко.

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/26229

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