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Киевский программист отсудил у полиции 200 тыс. грн за моральный ущерб

Киевский программист отсудил у полиции 200 тыс. грн за моральный ущерб

Программист из Киева Антон Тимохин отсудил у Национальной полиции Украины 200 тысяч гривен. Мужчина в 2017 году отсидел 3 месяца в СИЗО по подозрению в причастности к киберпреступлениям.

Об этом сообщил портал DOU.ua. Дело в отношении киевлянина из-за недостаточности доказательств было закрыто в 2019 году.

Сообщается, что мужчина якобы работал с кибергруппировкой Avalanche, которая, распространяя в сети вирусы получала доступ к банковским данным граждан.

Средства отмывались с помощью покупки товаров.

Как написал на портале DOU Software Engineer пользователь Иван Пучко, основанием для задержания стало использование Тимохиным в сети никнейма "Grower". Такой же использовал киберпреступник, который причастен к Avalanche.

5 января 2017 года программисту сообщили о подозрении, а уже 6 января избрали меру пресечения с возможностью внесения залога в размере 3,2 млн грн. 4 марта ему продлили арест, до 25 апреля. Всего в СИЗО Тимохин пробыл 109 дней, а еще 183 – под домашним арестом.

В 2018 году 9 августа прокуратура города Ферден (Германия) сообщила, что расследование, в котором фигурировал киевский программист, было прекращено. В апреле 2019 дело закрыли из-за недостаточности доказательств.

В августе 2020 года киевлянин обратился в суд для того, чтобы получить компенсацию за моральный ущерб. Парень требовал выплатить ему около миллиона грн.

Печерский районный суд столицы 19 января 2021 частично удовлетворил иск Тимохина, присудив выплатить 700 тыс. грн за моральный ущерб и 13 тыс. грн за услуги адвоката.

Уже 15 июля, апелляционный суд отменил это решение и уменьшил суму компенсации и обязал выплатить всего 200 тыс. грн. Сообщалось, что адвокат программиста подготовит кассацию.

Источник: internetua.com

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