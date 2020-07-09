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Киевский райсуд обязали продолжить рассматривать иск о прекращении строительства мансарды на Пушкинской, 19

Киевский райсуд обязали продолжить рассматривать иск о прекращении строительства мансарды на Пушкинской, 19

Прокуратура снова может представлять интересы государства в деле о восстановлении облика здания, построенного по проекту Гинзбурга.

Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры в Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Ранее, Киевский районных суд постановил, что прокуратура не может быть истцом по делу о надстройке верхнего этажа в здании, которое является достопримечательностью архитектуры и градостроительства местного значения по адресу ул. Пушкинская, 19.

7 июля 2020 года в апелляционном суде рассматривалась апелляция прокуратуры на решение райсуда.

Суд принял решение, что прокуратура может представлять интересы государства в этом иске и обязал Киевский районный суд продолжить рассматривать иск прокуратуры.

Напомним, что здание на ул. Пушкинская, 19 было построено в 1907 году по проекту архитектора А. Гинзбурга как доходный дом. Здание является памятником архитектуры местного значения. В то же время на основании разрешения ГАСК там проводят реконструкцию мансардного этажа здания.

В 2017 году прокуратура начала уголовное производство по факту умышленного незаконного уничтожения, разрушения или повреждения объектов культурного наследия (ч. 2 ст. 298 УК Украины).

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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Темы: суд, харьков

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