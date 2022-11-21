Киевский зуд Медведева

Неопределенный статус Дмитрия Медведева в политической иерархии страны делает его весьма удобным для артикуляции громких публичных заявлений. Вроде Медведев где-то возле высшей власти отирается, т.е. человек солидный. Однако многим вся его карьера и текущая позиция замглавы Совбеза кажутся чем-то бутафорским. Такой ряженый в политика актер второго плана. Потому чем громче заявления он извергает, тем больше скепсиса вызывает его оголтелость. Кремль использует Медведева как сливной бачок для поддержания тонуса Z-аудитории, но при этом ответственность невелика. Мало ли, что у него зудит.

Последнее заявление известного блогера является ядреной смесью литературной энтомологии, альтернативной истории и необузданного шовинизма. В каждом тезисе Медведева касательно столицы Украины звучит аматорство, примитивизм и поверхностность.

Упоминание тематики насекомых указывает их близость к самому персонажу. Заметно, что Медведеву, который ассоциирует себя с клопом, не дают покоя тараканы в его голове. Даже здесь он демонстрирует свою вторичность по отношению к Путину, который регулярно подбрасывает дровишек в огонь ненависти. Путин исполняет роль Тараканища из Чуковского, он унасекомил Медведева, и теперь тот отрывается на ком только может.

Не первое цитирование Булгакова указывает на наличие незакрытого имперского гештальта. Ранее Медведев отметился исковерканной фразой из "Мастера и Маргариты". Она, по мнению психологов, указывает на маниакальную природу российского эрзац-политика. Российская квазиэлита хотела бы сидеть за одним столом со странами Запада, но рылом не вышла. Когда им отказали, в ход пошли типичные криминальные, злодейские трюки. Ровно то же и в случае с Украиной. После того, как страна избрала курс на развитие отношений с ЕС и НАТО, Москва начала биться в припадках. Реально 350 лет усилий по удержанию Украины в орбите влияния пошли насмарку. Геополитическое фиаско путинизма.

Потому цель Кремля, не считаясь с ценой, состоит в продолжении насилия над украинским народом. Вот Медведев и прямым текстом говорит на счёт Киева: " Чтобы было всё предельно ясно, что и как надо возвращать..." Во что это могло бы вылиться демонстрирует ужасающая гуманитарная катастрофа на Донбассе.

Руины городов, руины людских жизней. Рашистские полчища надругались над украинским регионом хуже нацистов в 1941-1943 гг. То, как выглядит "возвращение" Киева, уже весь мир увидел на примере военных преступлений российских оккупантов в Буче.

Для обоснования классической колониальной войны Медведев выдвинул тухлую заготовку: "Киев – русский город". В качестве "аргументов" здесь выступают:

1. Киев — столица Древней Руси.

2. Киев — крупный малороссийский город в составе Российской империи.

3. Киев — республиканская столица в составе СССР.

То, что древний Киев был столицей Киевской Руси, – скорее контраргумент, ведь в то время, как существовала украинская держава, никакой Московии не было. Нескладно и точка.

По части присутствия Киева в составе Российской империи, с таким же успехом можно вспомнить про Варшаву, которая находилась под российской оккупацией с 1815 до 1917 года или Хельсинки с 1809 по 1917 год. Что же кондовый имперец и собиратель земель языком не вспоминает о них? Али кишка тонка?

Последний пункт про республиканскую столицу в составе СССР вообще по идее должен был вызвать недоумение во всех 14 независимых от Москвы республиках постсоветского пространства. От Кишинева и Таллинна, до Душанбе и Ашгабата. Но как-то никто не заваливает российский МИД нотами протеста.

Дело здесь не в отсутствии возмущения, а в том, что Медведева не воспринимают всерьез. Больно часто несёт пургу и ахинею. Просто надоел.

Неделю назад Медведев успокаивал массы утратой Херсона, дескать, от этого территориальный суверенитет не пострадал. Все вернётся в федерацию.

Однако после появления рисков скорой деоккупации Крыма Димон резко закручинился. Уже не впервой.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/766

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