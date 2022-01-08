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Киргизстан надсилає війська в охоплений протестами Казахстан – рішення парламенту

Киргизстан надсилає війська в охоплений протестами Казахстан – рішення парламенту

Десятки людей під парламентом Киргизстану протестували проти відправки військ в Казахстан

Парламент Киргизстану в п‘ятницю, 7 січня з другої спроби ухвалив рішення про відправку своїх військових в Казахстан по лінії ОДКБ. Про це повідомляє Казахська редакція Радіо Свобода (Радіо Азаттик) в телеграм.

Рішення підтримали 69 депутатів, семеро проголосували проти. Напередодні депутати не змогли зібрати кворум під час екстреного засідання, а під час першої спроби голосування в пʼтницю рішення не набрало необхідної кількості голосів.

Раніше віцепрем‘єр країни Камчібек Ташієв повідомив, що країна може відправити в Казахстан 150 військових і 19 одиниць техніки.

Під час обговорення цього питання під парламентом Киргизстану зібралися десятки людей. Деякі тримали в руках плакати «Вимагаємо виходу з ОДКБ», «Киргизстан не буде підтримувати агресора Токаєва».

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року. Протести охопили всю країну. Мітингарі цієї середи захопили будівлі місцевої адміністрації, резиденції президента й аеропорту в Алмати – найбільшому місті Казахстану. Президент країни для боротьби з протестами спочатку залучив спецпризначенців й армію, а потім звернувся за військовою допомогою в ОДКБ. Влада повідомила про загибель 18 силовиків та 26 протестувальників.

Источник: radiosvoboda.org

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