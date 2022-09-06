Кирилл точит зуб на богатых россиян

РПЦ многие десятилетия будет восстанавливать свой авторитет среди паствы из-за деятельности патриарха-лицемера и коррупционера высшей марки Кирилла-Гундяева. Богатствам несвятого отца и его жизни на широкую ногу могут позавидовать нефтегазовые олигархи. На торговле опиумом для глубинного народа Гундяев зарабатывает изрядно. Оттого и свежий клич горе-патриарха прозвучал как-то совсем уж по-иезуитски.

Во время воскресного богослужения в ХХС Гундяев выступил прямо-таки с большевистских позиций, которые лишь немного были прикрыты религиозными рюшами. КГБ-шное порождение с амвона заявило о необходимости большого передела имущества в России. В его проповеди было заявлено о необходимости богатым срочно поделиться своим нажитым добром с нуждающимися людьми. Кто эти "нуждающиеся" – Гундяев не уточняет, т.к. более четкие категории: обездоленные, сироты, "спецоператоры" без ног и рук или просто бедные – им не употреблены. В таком контексте и лоснящаяся от жира мафия РПЦ может быть признана "нуждающейся", ведь жадности клириков нет границ, если посмотреть на аппетит святейшего.

Гундяев весь из себя выходит: краснеет, зеленеет, чернеет – когда об оном говорят в привязке к консолидированным в его лапах несметных богатствах. Пещера Али-Бабы – просто сиротский приют на фоне пожитков патриарха.

Итак, у семьи Гундяева наличествует ряд элитных квартир по самым скромным оценкам на 3,2 млн.$. Также святое тело отдыхает на даче-храме в заповеднике на Черноморском побережье. Площадь объекта – 10 га, и расположен он за трёхметровым забором с колючей проволокой.

Впечатляют и колеса святейшего. В автопарке первого лица РПЦ Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser, лимузин Mercedes супер люкс серии S. Конечно, есть и вертолеты, и самолёты, так сказать, для большей близости со Всевышним. Моря и океаны главарь РПЦ тоже рассекает на своей яхте за 4 млн.$.

Да что там эти машинки, кораблики, самолёты – у иерарха, ратующего за передел имущества богатых, целый бронепоезд, как у Ленина. Возможно, и замашки скопированы оттуда.

При этом Гундяев отрицает наличие у себя всех этих накоплений неправедных. Он обзывает клеветниками тех, кто упоминает о его неприличной жизни, далёкой от ценностей христианства. Большим проколом святейшего стала его любовь к дорогим часам. В частности, на патриаршей деснице были замечены часы Breguet за 30 тыс. $, точнее, их отражение после топорной попытки скрыть наличие хронометра с помощью Photoshop. Скандал был колоссальный и вынудил патриархию публично извинятся перед паствой.

Но и позже архипастырь так и не смог преодолеть свое греховное тяготение к Ulysse Nardine. Хештег #ПатриархЛжет ещё долго бродил по рунету. И как после этого верить в слова Гундяева: "Сегодня люди забывают, что нельзя совместить верность Христу с жизнью в соответствии с лживыми потребительскими ценностями"?

Теперь же в условиях войны сребролюбивый проводник "русского мира" и вовсе грозится богатым россиянам прямым билетом в ад, если они не будут щедро делиться. Интересно, это уже мобилизационная экономика по типу военного коммунизма, или ещё цветочки?

Назревает вопрос, а не коммунист ли сотрудник КГБ-ФСБ Гундяев, раз от замашек иерарха попахивает откровенной шариковщиной? Это уже не только какое-то агрессивное иждивенчество, но и негативная мораль с элементами рэкета.

Злые языки клеветников призывают отцов РПЦ начать с самих себя. К примеру, от Кирилла требуют отказаться хотя бы от части его элитных домовладений в пользу детей разрушенного с его благословения Мариуполя. А вот бронированный патриарший Cadillac и вовсе можно отдать для транспортировки раненых.

Не зря же в Библии сказано: "Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне"(Мф. 6:24-25). Настал час и 75-летнему Кириллу подумать о душе, а то не ровен час и ему придется явиться на страшный суд Божий.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/720

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