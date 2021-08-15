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Кишечная палочка, ротавирус и гепатит А: где в Харькове нельзя купаться

Кишечная палочка, ротавирус и гепатит А: где в Харькове нельзя купаться

В нескольких водоемах Харькова и области не рекомендуется купаться. Об этом сообщили в лабцентре.

Так, до сих пор действует ограничение на купание в Основянском озере, Безлюдовском и Петренковском водохранилищах, на Журавлевском гидропарке в Харькове. В этих водоемах содержание лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативное значение. Кроме того, в Петренковском водохранилище обнаружен ротавирус.

В области не рекомендуется купаться пляже в селе Братолюбовка Лозовского района, в реке Берестовой в Краснограде и Зачепиловке, а также на пляже Комсомольский возле Кегичевки. В этих водоемах превышено содержание кишечной палочки.

В пруду Копань в Богодухове и реке Уды в Золочеве нашли ротавирус, а в Удах – антиген гепатита А. В реке Северский Донец в Изюме выявлена сальмонелла.

Карта опасных для купания мест обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.

Источник: sq.com.ua

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