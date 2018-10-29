Китай неудачно запустил первую коммерческую космическую ракету

Китайская компания LandSpace не смогла успешно вывести на орбиту коммерческую трехступенчатую ракету ZQ-1.

Об этом сообщил в воскресенье Центральное телевидение Китая.

Запуск был осуществлен в субботу в 16:00 по местному времени (11:00 по Киеву) с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай). По данным телеканала, проблема возникла вскоре после отделения второй ступени. Компания-разработчик пока не уточнила причины неудачи.

"Мы по-прежнему считаем, что создание ракет-носителей - правильная корпоративная стратегия. Мы первая китайская компания, которая занимается строительством трехступенчатых ракет, - это уже большое достижение", - прокомментировали в компании произведен запуск.

ZQ-1 - трехступенчатая ракета диаметром 1,35 м и длиной 19 м, ее взлетная масса составляет 27 т при стартовой тяге 45 т. Ракета спроектирована для малых спутников: при выводе аппаратов на 500-километровую гелиосинхронну орбиту грузоподъемность ZQ-1 составляет 200 кг , однако при запуске на орбиту околоземную - вдвое больше.

Китай активно развивает личное ракетостроения - данный сектор в стране насчитывает около 60 компаний. В мае этого года компания Lingtai Kongjian провела испытательный запуск первой в КНР коммерческой ракеты-носителя (серии One Space).

Напомним, 11 октября в России во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем МКС произошла авария носителя.

Источник: prm.ua

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