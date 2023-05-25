Китай підтримає ініціативи Європи щодо України, які виходять із першопричин "кризи", — спецпредставник КНР Лі Хуей.

"Китай підтримує європейські країни в тому, щоб вони почали з першопричин кризи, у пошуку такого шляху, який би упорядковував і першорядне, і другорядне, а також у зусиллях для довгострокової стабільності на європейському континенті", — сказав китайський дипломат під час візиту до Німеччини напередодні.

Лі Хуей вкотре наголосив, що позиція Китаю з "українського питання" залишається стабільною: вона полягає у сприянні мирним переговорам та політичному врегулюванню "конфлікту" з рф.

Джерело: https://t.me/znua_live/94480

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