Китай задерживает поставки в Россию после субботнего ̶ц̶и̶р̶к̶а̶ бунта "Вагнера"
Некоторые китайские заводы стали задерживать поставки в Россию после субботнего бунта "Вагнера", - Reuters.
(https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-china-idAFKBN2YD0Z8)
- "Мы думали, что там будут большие проблемы". И хотя кризис успокоился, "некоторые заняли выжидательную позицию, так как не уверены в том, что будет происходить дальше", - Шень Мухуэй, глава торгового объединения предприятий провинции Фуцзянь.
- "Это подложило муху в сосуд с елеем, коим является риторика о дружбе без границ", - Александр Нилл, сингапурский аналитик в области безопасности.
Аналитики внутри Китая и за его пределами стали задаваться вопросом, не стоит ли Пекину ослабить свои экономические и политические связи с Москвой.
Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/12459