Китай задерживает поставки в Россию после субботнего ̶ц̶и̶р̶к̶а̶ бунта "Вагнера"

Некоторые китайские заводы стали задерживать поставки в Россию после субботнего бунта "Вагнера", - Reuters.

(https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-china-idAFKBN2YD0Z8)

- "Мы думали, что там будут большие проблемы". И хотя кризис успокоился, "некоторые заняли выжидательную позицию, так как не уверены в том, что будет происходить дальше", - Шень Мухуэй, глава торгового объединения предприятий провинции Фуцзянь.

- "Это подложило муху в сосуд с елеем, коим является риторика о дружбе без границ", - Александр Нилл, сингапурский аналитик в области безопасности.

Аналитики внутри Китая и за его пределами стали задаваться вопросом, не стоит ли Пекину ослабить свои экономические и политические связи с Москвой.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/12459

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